Bagnacavallo, già oltre novemila visitatori alla mostra dedicata a Max Klinger

Sta riscuotendo un grande successo di pubblico la mostra "Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell’uomo" allestita fino al 13 gennaio al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Sono infatti oltre novemila le persone che hanno visitato la mostra inaugurata il 15 settembre scorso, confermando la forte attrattività che il museo bagnacavallese ha raggiunto negli ultimi anni dedicando esposizioni ai grandi maestri della grafica internazionale.

In occasione delle festività natalizie, il museo resterà chiuso lunedì 24 e martedì 25 dicembre. Mercoledì 26 dicembre sarà invece aperto con orario festivo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Una nuova visita guidata gratuita alla mostra dedicata a Klinger è poi in programma giovedì 27 dicembre. L’appuntamento è alle 17.30 all’ingresso del museo in via Vittorio Veneto 1/a (non è necessaria la prenotazione).

Provenienti da prestigiose collezioni italiane, in mostra sono esposti undici dei quattordici cicli grafici realizzati da Klinger nel corso della sua carriera, per un totale di circa 150 opere. Ripercorrerle significa entrare in mondi fantastici nati da leggende antiche, in cui è possibile sentire gli echi di un romanticismo visionario, di un simbolismo inquieto, di citazioni letterarie e di numerosi riferimenti autobiografici.

Con la sua innovativa ed eclettica proposta artistica, Klinger ha segnato un capitolo fondamentale dell’arte europea tra Otto e Novecento, anticipando le ricerche di alcune tra le principali correnti d’avanguardia, dal Surrealismo alla Metafisica.

La mostra è curata da Diego Galizzi assieme alla storica dell’arte Patrizia Foglia ed è patrocinata dall’Istituto Beni Culturali dell’Emilia-Romagna. Orari ordinari di apertura: martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19. Chiusura il lunedì. Ingresso gratuito.