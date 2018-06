Bagnacavallo, il gemellaggio con Strzyzow nel segno dello sport

Le ragazze della squadra giovanile di volley di Strzyzow, città polacca gemellata con Bagnacavallo, sono state in questi giorni in Italia grazie a un progetto nato dalla collaborazione tra l'associazione Amici di Neresheim e la Fulgur Pallavolo con il patrocinio del Comune.

Lunedì 11 giugno le tredici giovani pallavoliste sono state accolte, assieme a due accompagnatori, in Municipio, dove hanno incontrato il sindaco Eleonora Proni e l'assessore allo Sport Enrico Sama. Erano presenti Gabriella Foschini e Claudio Cervellini per l'associazione Amici di Neresheim e Liana Montini per la Fulgur. Nel pomeriggio si è svolta poi una partita amichevole con le ragazze della Fulgur, che dal 18 luglio contraccambieranno la visita trascorrendo cinque giorni in Polonia. Durante il loro soggiorno le ragazze di Strzyzow, ospiti presso famiglie di Bagnacavallo, oltre a visitare la città sono state al mare e hanno partecipato domenica alla festa della Fulgur.