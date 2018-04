Bagnacavallo inizia la lotta contro la zanzara tigre

È in programma sabato dalle 9 alle 12 sotto al loggiato del Municipio, a Bagnacavallo, la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale per la lotta alla zanzara tigre promossa dal Comune e dal Servizio Igiene, Sanità, Educazione Ambientale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'iniziativa fa parte delle attività di sensibilizzazione contro il proliferare della zanzara tigre.

La distribuzione verrà effettuata dagli operatori della ditta Sireb di Modena, che si è aggiudicata l'appalto per i servizi di disinfestazione e che opera i trattamenti sul suolo pubblico.

Venerdì 20 aprile sarà la volta di Villanova di Bagnacavallo, dove il prodotto sarà distribuito sempre dalle 9 alle 12 presso la delegazione comunale, in via della Chiesa.

Eventuali rimanenze saranno a disposizione nei giorni successivi presso l’Urp del Comune di Bagnacavallo, in piazza della Libertà 4.

Quest'anno sarà distribuito un prodotto larvicida liquido. Una confezione di prodotto è sufficiente per trattare circa 10 pozzetti cortilivi per tutta la stagione estiva (trattamento mensile, da ripetere in caso di abbondante pioggia). In caso di condomini o di abitazioni bifamiliari è sufficiente che un unico referente ritiri il prodotto. Si ricorda che il larvicida distribuito lo scorso anno è ancora efficace (validità due anni), pertanto chi ne fosse già provvisto lo può utilizzare senza ritirare una nuova confezione.

È importante iniziare le attività di lotta alla zanzara tigre poiché con l'arrivo della primavera e l'innalzamento delle temperature questi insetti iniziano a proliferare. Le uova, deposte in autunno nei pozzetti e nelle caditoie o in altri contenitori nei quali ristagna acqua, riescono a superare l'inverno e con l'arrivo della primavera riprende il ciclo di vita, con la nascita delle prime larve. L'insetto, per riprodursi, predilige le piccole raccolte d'acqua che si trovano nei sottovasi, nei bidoni lasciati in cortile, nei pozzetti. È indispensabile la collaborazione dei cittadini per contrastarne la proliferazione, in quanto gli interventi effettuati su suolo pubblico dal Comune riguardano circa il 30% dei focolai e il restante 70% è costituito dai pozzetti posti nelle abitazioni e nelle aree private, che devono essere trattati quindi dai proprietari.

Per informazioni:

0545 280888 (Urp del Comune di Bagnacavallo)

0545 38353 – 38343 (Servizio Igiene, Sanità, Educazione Ambientale dell’Unione)

www.comune.bagnacavallo.ra.it