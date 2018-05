Bagnacavallo, installata la segnaletica delle aree di emergenza in caso di calamità

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Bagnacavallo, in collaborazione con l'Amministrazione e l'Ufficio tecnico comunale, hanno installato la segnaletica verticale che indica le aree di emergenza ("attesa sicura" e "ammassamento e smistamento dei soccorsi") in caso di calamità naturali a Bagnacavallo e nelle frazioni. Tali aree sono previste dal Piano emergenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in base alle direttive della Protezione civile nazionale. In questi giorni i volontari sono presenti con un camper per informare i cittadini nei luoghi in cui si tengono eventi pubblici.

Questo l’elenco delle aree di attesa sicura nel territorio comunale: a Bagnacavallo in via Senio (presso l'omonimo parco), via Mattei (vicino alla rotatoria Naviglio), piazza dello Sport (zona campo sportivo), via Togliatti (zona campi da tennis), via Fratelli Cervi (presso il campetto "Le Spiagge"); a Boncellino in via Sottofiume Boncellino (zona campo sportivo); a Glorie in via 2 Giugno (zona campo sportivo); a Masiera in piazza Masiera; a Traversara in via Vecchia Traversara (nei pressi della chiesa); a Villanova in via Oriani (zona campo sportivo);e a Villa Prati in piazza don Domenico Succi (zona campo sportivo). C'è poi un'area di ammassamento e smistamento dei soccorsi in via Togliatti a Bagnacavallo.

Il sindaco Eleonora Proni e l'assessore alla Protezione civile Matteo Giacomoni hanno voluto ringraziare i volontari del gruppo comunale di Protezione civile p"er l'impegno che caratterizza le loro attività a favore del territorio e delle scuole, presso le quali svolgono un'importante opera di informazione e sensibilizzazione". Al ringraziamento si è unito il coordinatore del gruppo, Oriano Ballardini.