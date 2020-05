Al via lunedì la riapertura degli oltre venti parchi e giardini pubblici, ma non si potrà giocare

Riapriranno al pubblico lunedì 4 maggio, su disposizione del Governo e della Regione, gli oltre venti parchi e giardini pubblici del territorio comunale di Bagnacavallo. «La riapertura dei parchi e delle aree verdi comunali – osserva l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani – risulta particolarmente importante, specialmente per tutte quelle persone che, per ragioni di età o di condizione abitativa, hanno vissuto questo periodo con maggiore disagio. È comunque necessario che per l’utilizzo dei parchi vengano rispettate le regole sul distanziamento sociale affinché tutti possano fruirne in totale sicurezza.»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà inoltre vietata ogni forma di assembramento e di attività ludica, compreso l’utilizzo delle attrezzature di gioco. In alcuni casi, la forzata chiusura dei parchi e di molte attività di manutenzione per l’emergenza sanitaria ha ovviamente creato situazioni di erba alta. I lavori di sfalcio sono già iniziati e saranno portati a termine nel più breve tempo possibile. Un discorso a parte va fatto poi per giardini e parchi pubblici inseriti all’interno di complessi storici, come il Giardino dei Semplici e il Parco delle Cappuccine, entrambi nel centro di Bagnacavallo. Il Giardino dei Semplici, una volta sistemate le barriere provvisorie di separazione con Palazzo Graziani, riaprirà già martedì 5 maggio. La riapertura del Parco delle Cappuccine è invece prevista per le prossime settimane nell’ambito del patto di collaborazione con associazioni e cittadini.