Bagnacavallo, nuove poltrone per la sala di Palazzo Vecchio

La sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, è ora dotata di nuove poltrone. Si è conclusa infatti nei giorni scorsi l’installazione di 99 nuove sedute che garantiranno la piena efficienza della sala e il confortevole utilizzo da parte degli utenti. La sala ospita durante tutto l’anno eventi, mostre, convegni e altre manifestazioni, pubbliche e private. È inoltre sede della rassegna cinematografica invernale Cinema di Palazzo Vecchio. Le poltrone, fornite e installate dalla ditta Eredi Caloi srl di Susegana (Treviso) per un importo di circa 30mila euro, hanno braccioli in legno di faggio verniciato grigio e sono rivestite di tessuto rosso scuro. Trenta di queste, collocate nelle prime file, sono inoltre dotate di una tavoletta scrittoio a ribaltina, sempre in legno verniciato grigio.