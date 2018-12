Bagnacavallo, nuovi giochi e manutenzioni straordinarie nei parchi pubblici

Si è conclusa la prima parte delle numerose opere di installazione di giochi e manutenzione straordinaria dei parchi pubblici di Bagnacavallo e frazioni previste tra l’autunno 2018 e i primi mesi del 2019, per un importo complessivo superiore ai 50mila euro. In particolare sono stati installati una funivia nel parco di Villanova e tre nuovi tavoli da picnic e 15 panchine tra i vari parchi. Altri interventi hanno riguardato la sostituzione delle corde per arrampicata e relativi attacchi e delle stecche ammalorate delle panchine e dei tavoli da picnic. L’intervento prevede inoltre la manutenzione straordinaria delle strutture ludiche e degli arredi in legno (25 giochi grandi e piccoli, 30 panchine, 10 tavoli da picnic), dei giochi della torre di Masiera e Villanova e del gioco a molla multiposto del parco Togliatti di Bagnacavallo. Verranno inoltre sostituiti i seggiolini di 19 altalene, le maniglie di appiglio e i poggiapiedi nei giochi a molla e nei bilici e saranno posate complessivamente quasi due tonnellate di ghiaia per la sistemazione della pavimentazione di 21 giochi. Sono in programma infine l’installazione di un nuovo gioco – una piramide per arrampicata – nel parco Togliatti e la posa di una nuova pavimentazione in gomma colata nel gioco della torre del parco di Villanova. Le opere riprenderanno a gennaio e termineranno entro marzo.