Bagnacavallo, oltre 500 iscritti all'ottava edizione del Carnevallo

Sono 520 gli iscritti, per un totale di tredici gruppi mascherati, all’ottava edizione del Carnevallo, in programma domenica lungo le vie del centro storico di Bagnacavallo. Dopo la cena in maschera del 7 febbraio, che ha fatto registrare il tutto esaurito al centro sociale Amici dell'Abbondanza, il Carnevallo vivrà così la sua giornata più importante di nuovo con una grande partecipazione popolare. La sfilata dei gruppi in maschera partirà alle 14.30 da piazza della Libertà e si snoderà per le vie del centro fino alla premiazione prevista alle 16.15 sempre in piazza.

Varie animazioni e attrattive verranno proposte durante il pomeriggio: dalle eleganti maschere veneziane di Patrizia Gallina agli sbandieratori della Contrada del Ghetto di Lugo, dalla musica itinerante dei Bastard Jazz ai grandi classici di Akustico Band agli sciucaren e ai ballerini del Gruppo Milleluci. Per il resto i bambini si potranno divertire con le giostre, il castello incantato e i giochi gonfiabili e il truccabimbi. Verrà inoltre allestito uno stand gastronomico con pizza fritta, patatine e vin brulè.

Per l’occasione il centro di Bagnacavallo ospiterà mercatini creativi e i negozi osserveranno un’apertura straordinaria. In caso di maltempo la manifestazione del 18 sarà rinviata a domenica 25 febbraio. Organizza la Pro Loco di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.