Bagnacavallo, open day della Polizia Locale: le immagini al parco Togliatti

La quinta edizione dell’Open Day della Polizia Locale della Bassa Romagna è stata ospitata questa mattina presso il Parco Togliatti a Bagnacavallo. L’iniziativa è stata l’occasione per far conoscere le attività che vengono quotidianamente effettuate dalla Polizia Locale e la gestione delle emergenze di Protezione Civile. Fulcro di questa edizione è stato un percorso realizzato dai volontari della Protezione Civile per far sperimentare ai ragazzi delle classi prime della scuola media di Bagnacavallo il corretto comportamento da tenere in caso di emergenza. Per quanto riguarda l’educazione stradale era attivo un percorso dedicato all’uso della bicicletta. Erano inoltre esposti i disegni attraverso i quali gli alunni delle medie di Bagnacavallo hanno espresso la loro visione dell’emergenza. Una giuria di esperti ha decretato vincitori: la classe 1a A con Il gioco dell’oca, la 1a C con Aiuto un’inondazione, la 1a E con Il terremoto, la 1a B con Alluvion Protection e Marta Bubani della 1C con Perdita del nostro mondo. I vincitori parteciperanno a un’uscita didattica accompagnati dagli agenti di Polizia Locale e dai volontari di Protezione Civile della Bassa Romagna.

L’evento è stato organizzato dal Corpo unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione della Protezione Civile della Bassa Romagna, degli Assistenti Civici della Bassa Romagna, dell’Associazione Ciclistica Cotignolese e di Bassa Romagna Catering.