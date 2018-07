Bagnacavallo, operativa la nuova Area dei Servizi al cittadino

Sarà operativa da martedì 10 luglio, al piano terra di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, la nuova Area dei Servizi al cittadino che comprende gli uffici Urp, Protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale. Si sono infatti conclusi i lavori di sistemazione compresi nel più ampio intervento che ha riguardato le facciate di Palazzo Vecchio e Municipio. Saranno quindi riuniti in un unico spazio confortevole e accogliente tutti i principali servizi del Comune di Bagnacavallo con accesso diretto del pubblico, per garantire sempre maggiore fruibilità ai cittadini.

Per la stessa ragione l’Area dei Servizi al cittadino osserverà un orario ampliato rispetto al precedente. Gli uffici saranno infatti aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 (orario estivo). Per consentire le operazioni di trasloco, gli uffici di Bagnacavallo interessati dai trasferimenti resteranno chiusi sabato 7 e lunedì 9 luglio. Per necessità e urgenze sarà possibile rivolgersi alla Delegazione di Villanova, in via della Chiesa, che sarà aperta in via straordinaria sabato 7 luglio dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì 9 nei medesimi orari (tel. 0545927456).