Bagnacavallo, presidenza Lions Club: passaggio di consegne tra Stefano Minguzzi e Massimo Morandi

Palazzo Baldini a Boncellino ha ospitato, venerdì alla presenza del sindaco Eleonora Proni, la cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente Stefano Minguzzi e Massimo Morandi, che dal primo luglio rivestirà la carica di presidente del Lions Club di Bagnacavallo per l'anno lionistico 2018-2019. Il sindaco Eleonora Proni ha ringraziato il presidente uscente e il club di Bagnacavallo per il lavoro svolto durante l'anno lionistico che sta per concludersi e ha portato gli auguri dell'Amministrazione comunale al neo presidente. Il sindaco ha inoltre rimarcato lo spirito di collaborazione che da anni caratterizza i rapporti tra Lions Club e Comune. Minguzzi ha ripercorso le tappe salienti dell'attività svolta dal club a sostegno della comunità locale durante la sua presidenza e ha ringraziato i soci per l'impegno profuso. Morandi, libero professionista quarantacinquenne che vive a Fusignano, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra e anticipato l'intento di dare continuità all'attività del Lions Club in ambito locale attraverso la partecipazione alle iniziative in programma a Bagnacavallo.