Bagnacavallo, si cercano idee per la riqualificazione dell’ex Mercato Coperto

Sono 140 i cittadini che hanno già compilato il questionario online del percorso partecipato per la riqualificazione e gestione dell’ex Mercato Coperto di Bagnacavallo. Molte idee e suggestioni stanno emergendo per il futuro di questo importante spazio cittadino: si va da mercati e attività commerciali a iniziative culturali, da proposte di aggregazione a progetti di ristorazione e co-working, fino a iniziative di valorizzazione turistica della città.

Le risposte pervenute serviranno per impostare le attività nell’ambito del percorso partecipato, che prevede nel mese di giugno un ciclo di incontri online e proseguirà poi con laboratori di progettazione partecipata e altre attività che saranno programmate in base a ciò che sarà consentito dalle disposizioni di distanziamento sociale. L’obiettivo del percorso è giungere a una proposta di co-gestione degli spazi a cura di cittadini, imprese e associazioni.

C’è tempo fino al 10 giugno per compilare il questionario: per farlo è sufficiente andare sul sito internet del progetto www.mercatocopertobagnacavallo.it e seguire la procedura guidata.

L’ex Mercato Coperto di via Baracca è un luogo simbolo per Bagnacavallo, e fin dalle sue origini è stato uno spazio di incontro e scambio nel centro storico della città. Dopo la sua chiusura alla fine degli anni Ottanta è stato per diversi anni un parcheggio ed è poi stato utilizzato per alcuni eventi pubblici in occasione della Festa di San Michele e di altre manifestazioni. Il percorso partecipato Al cuore della città, coordinato dall’associazione Spazi Indecisi per il Comune di Bagnacavallo, vuole elaborare insieme alla cittadinanza una proposta di riqualificazione e gestione partecipata, restituendo questo luogo alla città.

