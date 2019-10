Bagnacavallo, scrutatori e presidenti di seggio: i termini per le domande

Come ogni anno, i cittadini di Bagnacavallo possono presentare domanda per iscriversi all’albo degli scrutatori e in quello dei presidenti di seggio. Per farlo, è sufficiente presentarsi agli sportelli dell’Area Servizi al Cittadino di Palazzo Vecchio negli orari di apertura al pubblico con un documento di identità, oppure scaricare il modulo dall’apposita sezione del sito Internet del Comune e inviarlo agli indirizzi di posta elettronica indicati. Le domande per l’albo dei presidenti devono essere presentate entro ottobre, mentre c’è tempo fino a fine novembre per quello degli scrutatori. Coloro che sono già iscritti non devono ripresentare la domanda, mentre è possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it, in home page.