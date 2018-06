Bagnacavallo, si rifà l'asfalto in tante strade del centro: modifiche alla viabilità

Sono ripartiti lunedì 18 giugno dall'incrocio tra via Fratelli Bedeschi e via Mazzini i rifacimenti degli asfalti previsti dal Comune di Bagnacavallo nell’appalto 2017-18, affidato alla ditta Giovane Strada srl di Forlì. Le opere, per un importo totale di circa 440mila euro, proseguiranno nei prossimi giorni con via Vecchia Darsena fino a via del Canale, per poi interessare le vie Roma, Trento Trieste, Oberdan e altre. Di volta in volta la ditta si occuperà di collocare la necessaria segnaletica per la viabilità dell’area interessata dai lavori. In questi giorni, inoltre, è in corso di aggiudicazione un nuovo appalto per l’asfaltatura, nel 2018-19, di molte altre strade del centro e delle frazioni di Bagnacavallo per circa 450mila euro.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !