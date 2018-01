Bagnacavallo, sistemate le facciate di Palazzo Vecchio e del Municipio

Conclusa la sistemazione delle facciate di Palazzo Vecchio e del Municipio, che è stato ritinteggiato con nuovi colori che riprendono quelli ottocenteschi, sono ora in corso i lavori per la realizzazione dell’area dedicata ai servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo, al piano terra di Palazzo Vecchio. In particolare, si sta provvedendo alla sistemazione degli impianti, al rifacimento di parte degli intonaci e dei pavimenti, alla tinteggiatura dei locali e alla collocazione di una bussola di ingresso con porta automatica, del nuovo bancone per l’accoglienza dei cittadini, di nuovi corpi illuminanti e del nuovo sistema di gestione code, oltre che alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli uffici comunali. Nella nuova area dei servizi al cittadino troveranno infatti posto Urp, Protocollo, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

È inoltre prevista la sistemazione della facciata di Palazzo Vecchio prospiciente al cortile interno. Le opere fanno parte di un intervento complessivo per un importo di 440.000 euro, cofinanziato per il cinquanta per cento dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’intesa territoriale Dup della provincia di Ravenna.