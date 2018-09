Bagnacavallo, troupe Rai alla mostra dedicata a Max Klinger

Domenica mattina una troupe Rai ha girato un servizio dedicato alla mostra Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell’uomo, al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Il giornalista Mattia Martini ha intervistato il direttore del Museo, Diego Galizzi, curatore della mostra assieme alla storica dell'arte Patrizia Foglia. Il servizio andrà in onda nell’edizione delle 19 del Tg3 Emilia-Romagna e prossimamente sarà trasmesso in maniera più ampia nel programma Buongiorno Regione. La mostra, che propone undici dei quattordici cicli grafici realizzati da Klinger nel corso della sua carriera, per un totale di circa 150 opere, resterà aperta fino al 13 gennaio 2019. Info: www.museocivicobagnacavallo.it