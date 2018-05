Bagnacavallo, Uffici comunali: entra in vigore l'orario estivo

Entra in vigore lunedì l'orario estivo degli uffici del Comune di Bagnacavallo, che resterà valido fino al 22 settembre.

Questi gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali nel periodo estivo:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico, Archivio e Protocollo: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30;

- Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Anagrafe canina, Leva): dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30;

- Casa comunale: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13;

- Delegazione di Villanova: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

- Ufficio Segreteria: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13;

- Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13;

- Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (oppure su appuntamento: 0545 280855);

- Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Settore Amministrativo d'Area e Servizio Cimiteri: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 (inoltre, in caso di urgenza, è possibile contattare il Servizio Cimiteri dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13);

- Sportello Edilizia Privata: martedì e giovedì dalle 9 alle 13;

- Sportello Unico Attività Produttive: giovedì dalle 9 alle 13;

- Ufficio Tributi: giovedì dalle 9 alle 13 (chiuso nel mese di agosto);

- Sportello Socio-educativo: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30;

- Ufficio Casa: martedì dalle 11.30 alle 13.30 e venerdì dalle 8 alle 10.30;

- Urp della Polizia Municipale: lunedì dalle 11 alle 13, giovedì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 13. Per informazioni è possibile contattare la Centrale operativa allo 0545 38470, mentre per le emergenze è attivo il numero verde 800 072525 tutti i giorni dalle 7 all'una di notte.