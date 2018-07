Bagnacavallo, variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico: tre tavoli di lavoro nel chiostro delle Cappuccine

È in programma mercoledì dalle 20 nel chiostro delle Cappuccine l’incontro conclusivo del percorso di informazione e ascolto sulla proposta di Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico (Ppcs) di Bagnacavallo. Dopo i due laboratori destinati in particolare a ordini e collegi professionali e associazioni di categoria, ai quali hanno partecipato anche alcuni cittadini, mercoledì l’appuntamento sarà aperto a quanti vorranno portare il loro contributo alla riflessione.

Le proposte e le suggestioni emerse dai laboratori saranno discusse in tre tavoli tematici. Un tavolo sarà dedicato alle norme del Ppcs, che dovranno essere necessariamente riviste a seguito delle modifiche intervenute con le nuove leggi in tema di urbanistica. In un secondo tavolo si parlerà invece di destinazioni d’uso e di strategie per il centro storico. Nel terzo, infine, si affronteranno in particolare le prospettive dei grandi comparti presenti nel centro storico di Bagnacavallo. Ulteriori contributi potranno poi essere presentati all’Amministrazione comunale anche al termine del percorso. Il chiostro delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.