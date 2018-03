Bagnacavallo, da via Galavotti partono i nuovi rifacimenti degli asfalti

Dopo i piccoli interventi di manutenzione in seguito ai danni causati dal ghiaccio e dalla neve dell'ondata di maltempo di fine febbraio-inizio marzo, sono partite da via Galavotti le previste opere di rifacimento degli asfalti che interesseranno nelle prossime settimane numerose altre vie di Bagnacavallo: F.lli Bedeschi, Buozzi, Trento Trieste, Oberdan, Roma, Vecchia Darsena e altre. I lavori sono eseguiti dalla ditta Giovane Strada di Forlì. Si concludono così gli interventi di rifacimento asfalti appaltati nel 2017 per circa 440.000 euro. È inoltre in fase di predisposizione l’appalto per un nuovo lotto di opere per l’asfaltatura, nel 2018-19, di molte altre strade del centro e delle frazioni di Bagnacavallo per circa 450.000 euro.