"Bagni pubblici fuori uso da quattro mesi": degrado al parco

"Parco Strocchi di via Vicoli non gode del servizio dei bagni pubblici da quattro mesi". A denunciare la situazione è nuovamente Mauro Bertolino, delegato comunale di Forza Italia Ravenna, che già a novembre aveva sollevato il problema. "Non capiamo perché i servizi pubblici a Ravenna debbano sempre essere protagonisti in negativo - commenta Bertolino - Come i bagni pubblici del mercato, che presentano disservizi da più di un anno e mezzo, anche quelli di questo parco pare che debbano subire lo stesso destino. Il parco, molto frequentato anche nella stagione invernale, pare non godere dall’amministrazione comunale dell’attenzione necessaria; speriamo che almeno per la prossima primavera i bagni siano finalmente fruibili".