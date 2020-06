Anche la spiaggia naturista della Bassona avrà il bagnino di salvataggio

Una bella notizia per i frequentatori - ravennati e non - della spiaggia naturista della Bassona a Lido di Dante: dal primo luglio sarà presente il servizio di salvataggio. "Avremo un bagnino pagato dal Comune e non da noi naturisti, è la prima vittoria del 2020 per l'Aner - spiega il presidente dell'Associazione naturista emiliano-romagnola Jean Pascal Marcacci - Forse cominciano a capire che siamo turisti come gli altri. Buona estate naturista dal presidente dell'unica associazione che si batte da 30 anni per la tutela del turismo naturista e della spiaggia naturista a Lido di Dante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.