Bagno di folla per l'apertura di "Classis": oltre 3600 visitatori nel weekend

La trepidante attesa per l’apertura del Museo Classis Ravenna è stata ampiamente ripagata: più di 3.600 persone nel weekend dell’inaugurazione hanno dimostrato apprezzamento per il recupero di questo edificio di archeologia industriale, per le soluzioni allestitive adottate e per la dotazione di reperti che dà bella mostra di sé in esposizione.

Dopo l’apertura nel 2015 dell’Antico Porto, l’inaugurazione di Classis Ravenna realizza un’ulteriore tappa, quella cruciale, del progetto Parco Archeologico di Classe. Un progetto di ampio respiro che nasce da lontano e che è destinato a ridisegnare sia l’aspetto urbano che i circuiti turistici di Ravenna e Classe.