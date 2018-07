Bagno di folla per Massimo Moratti: i fan neroazzurri accolgono lo storico presidente

E' stato accolto da centinaia di tifosi neroazzurri, in cerca di una foto o di un autografo, lo storico presidente dell'Inter Massimo Moratti, che mercoledì sera è stato ospite nel piazzale Maffei a Cervia della rassegna letteraria organizzata dall'associazione culturale "Cervia, la spiaggia ama il libro". L'evento è stata l'occasione per presentare, insieme a Italo Cucci, il libro "Moratti Inter Album di Famiglia". A fine serata a Moratti è stato dato in omaggio il celebre sale di Cervia. L'ex patron dell'Inter ha anche fatto visita al ristorante "Al Pirata", dove ha parlato di calcio e cucina: "Questa terra - ha detto Moratti - ha sempre dimostrato di saper fare impresa in maniera seria e brillante. Il miracolo economico della costa romagnola, dove le risorse naturalistiche non sono il classico 'valore aggiunto', dovrebbe essere un esempio per tutti".

La storia della famiglia Moratti è anche la storia della Milano del dopoguerra. La città ferita dalla guerra civile, risollevata dal miracolo economico; piegata dagli anni di piombo; esaltata quanto, sorseggiando un aperitivo, la si chiama "Milano da bere": una sbornia, naturalmente; poi Tangentopoli, i processi, la giustizia, giustizialismo e populismo. Oggi la rinascita. Ogni passo, ogni evento vissuto da una famiglia impegnata in una grande impresa. Ogni stagione segnata dalle partite dell'Inter Football Club nel nome di Angelo Moratti e della sua famiglia che l'hanno guidata per oltre trent'anni.