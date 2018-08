Nuova vita al "Bagno dei militari": il Comune apre un bando per la riqualificazione

Il “Bagno dei militari” a Marina di Ravenna sarà oggetto, il prossimo settembre, di un bando del Comune per la riqualificazione e la gestione. Al bando potranno partecipare i soli titolari di bagni erosi, cioè quelli in zone sottoposte a erosione: 35 per la Regione Emilia-Romagna, presenti nei nove lidi ravennati. Il vincitore della procedura avrà l’obbligo di demolire la propria struttura per ripristinare la spiaggia libera e di recuperare il bagno dei militari, lo stabilimento balneare che fino a una quindicina di anni fa è stato in uso all’esercito. Il manufatto, attualmente in stato di abbandono, è stato consegnato al Comune a inizio luglio, dopo che il ministero della Difesa ha restituito l’area demaniale alla Capitaneria di porto.

"Abbiamo raggiunto un buon risultato - afferma l'assessore allo sviluppo economico Massimo Cameliani durante un sopralluogo alla struttura - Elimineremo il degrado del bagno e daremo la possibilità a imprenditori interessati di investire a Marina di Ravenna, che rappresenta una località molto importante del nostro territorio per il turismo. Siamo riusciti a trovare un punto di accordo con il sostegno della Regione e della Capitaneria. La proprietà rimane al demanio marittimo e all’assegnatario della gestione andrà l’onere della bonifica. L’affidamento non potrà superare i 20 anni, come prevede la normativa. Se andasse deserto il primo bando, ne apriremo un secondo a fine anno aperto a tutti".