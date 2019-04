Ballerini da tutta Italia per l'audizione di accesso all'Accademia Bolshoi

Domenica si è svolta presso il Ravenna Ballet Studio l’audizione che consente l’ammissione a una delle scuola di danza più blasonate. Alla presenza del Maestro Dmitry Povolotsky, direttore dei corsi internazionali dell'Accademia Bolshoi, allievi di tutta Italia sono arrivati a Ravenna per coltivare il sogno di entrare a far parte della mitica scuola Russa. I ballerini selezionati avranno la possibilità di volare a luglio a Mosca per la scuola estiva e, chi lo desidererà, potrà affrontare un'ulteriore audizione per la frequenza annuale alla scuola che accoglie i migliori studenti di tutte le nazionalità.

