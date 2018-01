Cervia torna ospite d’onore al Ballo dei fiori di Vienna

Anche quest’anno Cervia sarà ospite d’onore del tradizionale e prestigioso “96. Blumenball”, il Ballo dei Fiori, ballo delle debuttanti, il 2° per importanza che si svolge nella capitale austriaca dove esiste ancora una fortissima tradizione. La stagione dei balli di Vienna vede infatti ogni anno lo svolgimento di ben 450 balli. Si tratta di un evento prestigioso al quale partecipano quasi 3.000 persone, in un allestimento floreale di grande fascino ed eleganza composto da circa 100.000 piante e fiori realizzato da 250 giardinieri. Una amicizia di lunga data quella con Vienna, nata attraverso la manifestazione Cervia Città Giardino, che si consolida e si sviluppa ogni anno di più tanto che nel centro della località austriaca si trova un’aiuola con 500 piante di rosa Cervia. Vienna infatti partecipa da anni alla manifestazione, proponendo originali allestimenti molto apprezzati da cervesi e turisti.

Il Servizio Parchi e Giardini di Vienna ha allestito all’ingresso dello storico palazzo del Municipio un’area dedicata a Cervia dove verranno esposte suggestive foto del territorio. Un angolo molto invitante per tutte le migliaia di persone partecipanti al ballo che possono fare una full immersion nella l’atmosfera vacanziera delle nostre località e fare selfie. Ogni partecipante riceverà inoltre insieme al biglietto d’ingresso una presentazione di Cervia, dove vengono promossi “buoni vacanza”, offerti dagli operatori cervesi, a Pinarella e a Milano Marittima, sorteggiati verso la mezzanotte. Sarà presente il sindaco di Vienna Michael Häupl sempre grato a Cervia, per la partecipazione e per i premi messi in palio. Cervia è l’ unica città ospite di questo prestigioso evento.

Commenta il sindaco Luca Coffari: "Il Ballo dei Fiori offre alla nostra località una grande occasione di promozione del territorio e Cervia è l’unica città ospite, grazie al profondo legame di amicizia con Vienna che dura da oltre 15 anni. In particolare l’area austriaca ha per noi una grande importanza, poiché è uno dei maggiori bacini turistici di lingua tedesca sul quale la città punta molto. Cervia la settimana scorsa era presente alla fiera “Ferien” di Vienna con del materiale nello stand della regione Emilia Romagna, dove è stato registrato un grande interesse per la nostra località. Interessante anche lo sviluppo del turismo austriaco, le presenze dall’Austria sono infatti in continua crescita, con 23.491 presenze da gennaio a novembre (10,08 % in più rispetto allo stesso periodo del 2016)".