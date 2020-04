"Bambini Felici", le figurine in regalo alle famiglie in difficoltà

Prende il via in questi giorni in tantissime città di tutta Italia la grande iniziativa solidale "Bambini Felici" voluta e ideata dall'editore Dario Pizzardi che ha deciso di regalare decine di migliaia di album "Amici Cucciolotti" e milioni di bustine di figurine ai bambini delle famiglie in difficoltà, che in questo periodo di emergenza Coronavirus sono costretti a trascorrere le giornate in casa e vivono il disagio di non avere a disposizione giochi o passatempi adeguati. "L'Enpa di Lugo - spiega il Presidente Geminiani - ha immediatamente aderito a questa operazione solidale che renderà felici tanti bambini e li aiuterà a superare meglio questo periodo di isolamento".

L'iniziativa sarà coordinata a livello territoriale dai volontari delle sezioni locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che fin dal 2007 beneficia del sostegno di "Amici Cucciolotti" e delle sue grandi iniziative solidali, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, le Diocesi, i circoli, i Comuni e altre realtà territoriali che hanno dato la propria disponibilità a collaborare per questa importante iniziativa. Ogni anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso gli album e i suoi contenuti educativi. In questi anni il valore complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa degli animali, dell'ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5 milioni di euro.

Sulle pagine e sulle figurine degli Album "Amici Cucciolotti", infatti, i bambini trovano tanti stimoli divertenti ma imparano anche molte informazioni sugli animali e sulle problematiche ambientali diventando i protagonisti di un processo di cambiamento, verso un mondo migliore e più "cucciolotto", che inizia dai piccoli gesti quotidiani. L'album risulta quindi essere un appassionante strumento ludico-didattico che coinvolge i bambini e che in questo periodo durante il quale non possono frequentare la scuola fornisce loro l'occasione di imparare qualcosa di nuovo.