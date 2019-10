Bambini in visita alla casa per anziani per la Festa dei nonni

In occasione della Festa dei nonni, celebrata il 2 ottobre, i bimbi e le bimbe della scuola per l’infanzia di Massa Lombarda hanno fatto visita insieme al sindaco Daniele Bassi agli ospiti della casa protetta “Manuela Geminiani”. Per l’occasione i bambini hanno partecipato insieme agli ospiti della casa protetta a letture e laboratori. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Reciprocamente, servizio della cooperativa sociale Il Cerchio.