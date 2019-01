Bimba ha la leucemia, la classe si vaccina contro l'influenza. "La scuola è una grande comunità"

Un gesto di cuore. Una classe di quarta elementare di Faenza ha deciso di vaccinarsi contro l'influenza per permettere alla ragazzina di 9 anni, colpita dalla leucemia, di tornare a scuola. Ora la piccola è in cura nel reparto di oncoematologia dell'Ospedale di Rimini. Sta svolgendo un ciclo di chemioterapia ed è in stato di isolamento a causa dei forti dosaggi dei farmaci che abbattono le difese immunitarie e espongono la bambina al rischio di contrarre virus.

Grazie ad un sistema di videochiamate la bambina riesce a rimanere in contatto con i compagni ma, stante l'indebolimento delle difese immunitarie non può tornare in classe. La scuola di Faenza ha acquistato per questo anche un pc portatile. Dopo un nuovo ciclo di terapie, la bambina potrebbe tornare a scuola all'inizio dela primavera. Intanto 18 bambini su 26 hanno scelto di sottoporsi al vaccino.

La storia ha colpito il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, che si è detto "molto fiero dei bambini he hanno deciso di vaccinarsi contro l’influenza. Voglio ringraziarli, insieme ai loro genitori e ai loro insegnanti, per la sensibilità e la prontezza che hanno dimostrato. Hanno compiuto un gesto di grande responsabilità e solidarietà. Dimostrando con i fatti che la scuola è una grande comunità: in classe non si va solo per studiare, si stringono relazioni, si impara ad avere rispetto e cura gli uni degli altri. Questi studenti ci hanno dato un’importante lezione. Ci hanno ricordato che è a scuola che si diventa cittadini e che il contributo di ciascuno di noi è fondamentale per migliorare la vita di tutti".