Bambino si sporge dalla finestra e si ferisce dopo un piccolo volo: soccorso con l'elicottero

Tanta paura per un bambino di 4 anni che si è sporto troppo dalla finestra. Per fortuna la stessa dava su un balcone dello stesso piano, per cui il salto è stato minimo, da un'altezza di circa un metro. Vista l'età del piccolo è scattata in ogni caso la procedura di massima urgenza, col trasporto del bambino all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero del 118. E' quanto successo intorno alle 17 di lunedì in una casa di Lugo.

Il bambino, di origini straniere, giocando si è lanciato da una finestra, che tuttavia non dà nel vuoto, ma su di un balcone collegato con lo stesso appartamento. Essendo caduto di schiena sul cemento del balcone, i soccorritori del 118, dopo aver prestato le prime cure con il personale dell'ambulanza e dell'auto medicalizzata, hanno optato per il ricovero a Cesena mobilitando l'elicottero. Il bambino è sempre stato vigile e cosciente. Sul posto, per la ricostruzione dell'accaduto, si sono portati i Carabinieri della compagnia di Lugo.