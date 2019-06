Paura al parco divertimenti: bambino rischia di annegare, è gravissimo

Tanta paura mercoledì pomeriggio al 'Mirabeach', il parco acquatico situato all'interno del parco divertimenti Mirabilandia, alle porte di Ravenna, dove intorno alle 15.30 un bambino di qualche anno ha rischiato di annegare. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: subito sono iniziate le manovre di rianimazione del piccolo e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elimedica. Il piccolo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità, le sue condizioni sono ritenute molto serie dai sanitari. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Ravenna.

Maggiori informazioni in seguito

(Immagine di repertorio)