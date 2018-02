Un boato nel cuore della notte: assalto esplosivo al bancomat

Ennesima esplosione nel cuore della notte che ha fatto sobbalzare i residenti di Montaletto. Nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3, i ladri hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna di via Bollana, in pieno centro nel paese. I malviventi avrebbero utilizzato il gas per far saltare lo sportello, da cui avrebbero prelevato contanti ancora in fase di quantificazione. Diversi danni anche alla struttura e agli arredi interni. I Carabinieri di Cervia ora cercheranno di risalire ai colpevoli visionando le immagini delle telecamere di videosoveglianza.