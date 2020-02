Il boato nella notte sveglia i residenti: assalto al bancomat, ladri in fuga

Un boato che ha svegliato tanti residenti, spaventati da quell'esplosione così forte. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle due, una banda di cinque malviventi ha assaltato il bancomat della Cassa di risparmio di Ravenna di Mezzano, situato in via Bassa al civico 34, in piena zona residenziale. I ladri, che hanno agito in maniera fulminea, hanno utilizzato una doppia esplosione: una allo sportello bancomat e una nel bussolotto d'ingresso al locale, per poi fuggire con il bottino ancora in fase di quantificazione.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri insieme ai Vigili del fuoco, ma della banda non c'era già più traccia. Sul posto è stata trovata parte del materiale utilizzato dai ladri, come il filo usato per l'esplosione. Ingenti i danni agli infissi: anche se sono ancora in corso le valutazioni del caso, si parla di un danno superiore ai 50mila euro. Ora verranno visionati i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire all'identità dei malviventi.