Paga il caffè con banconote da 50 euro: ma sono false

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, alle prime ore di mercoledì mattina, sono intervenuti in un bar del centro di Russi. La richiesta è arrivata dalla responsabile, che poco prima aveva ricevuto come pagamento una banconota falsa da 50 euro.

Giunti sul posto, ai militari la donna ha consegnato tre pezzi da 50 euro, risultati positivi al controllo della macchinetta rilevatrice di banconote false, che sarebbero stati consegnati alla barista dallo stesso individuo. I Carabinieri, grazie alla visione delle telecamere del locale, hanno individuato il soggetto, un 42enne ravennate con piccoli precedenti penali alle spalle che, in tre distinte occasioni e approfittando del cambio turno delle commesse, avrebbe pagato un caffè con le banconote false intascandosi il resto, in modo da “ripulire” il contante contraffatto. L'uomo è stato sorpreso ancora fuori al bar intento a sorseggiare il suo caffè e, di fronte alle evidenze raccolte, è stato arrestato. Giovedì mattina, con la convalida e la richiesta di patteggiamento della difesa, il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione con una multa di 400 euro. La valuta sequestrata è stata inviata alla Banca d’Italia per tutti gli accertamenti del caso; non è escluso, infatti, che attraverso l’analisi delle modalità di contraffazione si possa risalire al produttore del denaro falso.