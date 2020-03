Banda del bancomat mette a ferro e fuoco la bassa Romagna, 3 colpi in una notte

Raffica di esplosioni, nella notte tra sabato e domenica, con la banda del bancomat che ha messo a ferro e fuoco la bassa Romagna. Ben tre gli assalti agli sportelli automatici, tutti effettuati con la tecnica della marmotta, che hanno fruttato ai malviventi diverse decine di migliaia di euro. Il primo "botto" si è verificato all'ufficio postale di Conselice, in via Buscaroli, dove il Postamat non ha retto all'esplosione che ha scardinato la cassaforte permettendo ai ladri di mettere le mani sui contanti. La banda è poi passata a Sant'Agata sul Santerno puntando la filiale di piazza Umberto I della Cassa di Risparmio di Ravenna. Stesso boato e stesse modalità per arraffare il denaro e fuggire alla volta di Lugo dove l'ultima esplosione ha interessato il bancomat del Credito Cooperativo di via Fiumazzo. Un vero e proprio raid e, al momneto, l'esatto ammontare del bottino è in corso di quantificazione. In tutti e tre i colpi sono intervenuti i carbinieri che, oltre ai rilievi di rito, hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad individuare gli autori.