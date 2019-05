I lidi ravennati e Cervia conquistano la Bandiera Blu anche per il 2019

C'è chi per scegliere dove andare in vacanza prende in considerazione anche le Bandiere Blu. Non è mai una cattiva idea. Sono 385 le spiagge più belle d'Italia premiate venerdì mattina con la "Bandiera Blu 2019". Il premio istituito nel 1987 è alla sua 33esima edizione ed è stato consegnato a Roma nella sede del Cnr.

L'Emilia Romagna conferma le sue sette località: Ravenna e Cervia nella nostra provincia, oltre a Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico. "Quella di quest’anno è la 24esima Bandiera Blu per la nostra città - affermano soddisfatti dall'amministrazione cervese - che conquista il prestigioso riconoscimento per il 19esimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997. La Bandiera Blu 2019 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni".

Le spiagge italiane premiate in base ai 32 criteri di sostenibilità corrispondono circa al 10% di quelle premiate a livello mondiale. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale".