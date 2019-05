La bandiera della Croce Rossa consegnata al Comune di Massa Lombarda

Il presidente della Croce Rossa Bassa Romagna, Roberto Faccani, ha consegnato anche al Comune di Massa Lombarda una bandiera della Croce Rossa, che sarà esposta fuori dal palazzo comunale fino al 12 maggio. Questo perché l’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa. In questa data, scelta in quanto anniversario della nascita del fondatore del movimento, Henry Dunant, tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa con l’intento di far conoscere alla cittadinanza le molteplici iniziative rivolte alle persone più vulnerabili. Quest’anno inoltre, si celebrano i 100 anni dalla fondazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La bandiera è stata donata come segno tangibile del legame tra Croce Rossa e Amministrazione comunale, unite nelle attività di supporto e vicinanza ai più vulnerabili. Nel corso della cerimonia di martedì è stata confermata l’attuazione di una piccola esercitazione già in programma dall’inizio dell’anno, che vedrà lo schieramento di un piccolo ospedale da campo della Cri a Massa Lombarda, a conferma del ruolo della Croce Rossa quale ausiliario dei pubblici poteri.