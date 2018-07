"Case popolari", assegnazione degli alloggi: ultimi giorni per presentare la richiesta

Venerdì scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Da tale data il termine per la presentazione delle domande rimane aperto solo ed esclusivamente per i cittadini italiani residenti all'estero, fino al 13 agosto. La domande possono essere redatte on-line compilando l’apposito modulo presente nel sito Istituzionale del Comune di Cervia (www.comunecervia.it, sezione “Modulistica”) o su modulo di domanda cartaceo scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di Cervia (www.comunecervia.it, sezione “Modulistica”), e in distribuzione al servizio "Cerviainforma" del Comune di Cervia (Viale Roma 33, Tel. 0544 979350 aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.00, giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17). La domande possono essere presentate mediante inoltro a seguito della compilazione tramite accesso al sito Istituzionale del Comune di Cervia (se redatta on-line) ; consegna al Servizio “Cerviainforma"” o invio per posta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indirizzandola al Comune di Cervia, P.zza Garibaldi, 1 – 48015 - Cervia (Ra).