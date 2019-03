La Polizia locale cerca nuovi agenti da assumere: aperto il bando

E’ aperto il bando di selezione pubblica per esami per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di vigili di Polizia locale a tempo determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali. Il termine per la presentazione delle domande è il 1 aprile 2019.

Per partecipare, l'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, è l'iscrizione online, sul sito del comune di Cervia, sezione “concorsi”. Per l'ammissione alla selezione bisogna avere un età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45, un diploma di scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida. Verrà effettuata una prova di preselezione mercoledì 3 aprile 2019 alle 09.30 presso il Palazzetto dello sport. La prova orale è preceduta dalla somministrazione di un test psicoattitudinale e si terrà mercoledì 10 aprile alle 9.30 al Palazzo dei congressi.