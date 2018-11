"Troppe situazioni di pericolo": sigilli al bar, chiuso per due settimane

Martedì mattina i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e gli agenti della Questura di Ravenna hanno apposto i sigilli a un bar di Castiglione di Cervia. Il Questore di Ravenna, recependo gli esiti dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri, che nei continui interventi avrebbero rilevato e documentato numerose situazioni di pericolo per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ha emesso il decreto di chiusura della attività per 15 giorni. Nelle scorse settimane il bar era stato controllato dalle Forze dell'ordine dopo l'omicidio di Rocco Desiante, il 43enne pugliese trovato morto a inizio ottobre in un'abitazione poco distante dal locale, che la vittima era solita frequentare (e in cui aveva avuto una rissa con un altro cliente), così come era solito frequentarlo anche il presunto omicida di Desiante.

