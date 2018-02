Dopo la discoteca il Questore mette i sigilli anche al bar

Dopo la discoteca, anche il bar. Solo due giorni fa il Questore ha disposto la chiusura del Kojak di Porto Fuori, mentre oggi i sigilli sono stati apposti al bar Centrale, situato in via Staggi sempre a Porto Fuori. I motivi della chiusura risiederebbero nei continui interventi delle Forze dell’ordine, dal 2012 al 2017, ma anche nel provvedimento di chiusura emesso nell’anno 2014 dal Questore di Ravenna e, infine, nell’arresto di un dipendente del bar per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avvenuto il 29 dicembre 2017. La licenza del locale resterà sospesa per i prossimi 15 giorni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.