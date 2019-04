Troppi arresti e denunce all'interno del bar: chiuso per 15 giorni

Giovedì mattina gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri, su disposizione del Questore di Ravenna Rosario Eugenio Russo, hanno proceduto alla chiusura temporanea dell’esercizio pubblico “Il Cocco” (ex Kristal) di Faenza. I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, secondo le forze dell'ordine venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore ad applicare l’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli dei clienti del bar, che in molte occasioni sarebbero risultati essere già noti per reati quali produzione e spaccio di stupefacenti, rapina, furto, immigrazione clandestina, rissa, lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento. Inoltre, sia all’interno che all’esterno dell’esercizio pubblico si sarebbero verificati nel tempo non solo episodi di gravità tale da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, ma soprattutto reati che hanno visto come protagonisti alcuni abituali frequentatori del locale, che in quel luogo sono stati arrestati o denunciati.

Pertanto giovedì si è provveduto alla notifica del provvedimento al titolare e alla chiusura del locale con l’applicazione dei sigilli. Il bar rimarrà chiuso per 15 giorni.