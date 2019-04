La gita di Pasquetta finisce in ospedale: travolto al volto da una fiammata mentre prepara il barbecue

Travolto da una fiammata mentre stava preparando la grigliata al barbecue. E' finita al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il Lunedì di Pasquetta di un villeggiante. Il malcapitato stava trascorrendo la giornata festiva con un gruppo di amici in uno stabilimento balneare di Punta Marina. L'ora di pranzo stava per scoccare e tutto procedeva con sorrisi e risate, quando in un battito di ciglia si è materializzato il dramma.

L'uomo è stato travolto in volto da una fiammata di ritorno, riportando bruciature all'altezza di un occhio. L'allarme è scattato poco dopo le 12. Dalla sala operativa di "Romagna Soccorso", oltre ad un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato attivato anche l'intervento dell'elimedica. Lo sfortunato, dopo esser stato sottoposto alle prime cure del caso, dopo esser stato stabilizzato è stato caricato a bordo del velivolo di soccorso e trasportato col codice di media gravità al nosocomio cesenate specializzato in ustioni.