Marina di Ravenna, lo storico Baretto sul molo verso la riapertura

Questa volta, forse, ci siamo davvero: la riapertura dello storico Baretto di Marina di Ravenna, infatti, sembra essere in dirittura di arrivo. Ad annunciarlo sono i titolari del locale sulla pagina Facebook dell'attività: "Dal 18 febbraio il Baretto chiuderà per demolizione dell'attuale baretto aspettando l'apertura del nuovo nella storica locazione. Ci scusiamo per l'inconveniente, vi aspettiamo all'apertura del nuovo locale". L'attuale struttura, che verrà demolita, si trova a poca distanza dal faro, storica posizione in cui riaprirà - a inizio primavera - il Baretto demolito oltre dieci anni fa.