Basket, volley, equitazione e balli di gruppo per “Lo sport al servizio di tutte le abilità”

È stata una giornata davvero speciale quella che ha visto quasi 200 ragazzi e ragazze disabili provenienti da tutta la provincia protagonisti di “Lo sport al servizio di tutte le abilità”, manifestazione che si è svolta martedì mattina al Centro Federale Fipsas “Le Ghiarine” di Fosso Ghiaia. Tra giochi in gruppo e percorsi in diverse discipline, per tanti è stata l’occasione per scoprire nuovi sport e conoscere le associazioni sportive locali che operano con i ragazzi disabili. La formula ormai collaudata dell’iniziativa, giunta alla 17esima edizione, somma infatti attività sportive diversificate, come pesca, equitazione, pallacanestro, pallavolo e altri giochi con la palla a momenti conviviali e ludici. E in chiusura non potevano mancare balli di gruppo e le premiazioni per tutti i partecipanti.