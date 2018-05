Bassa Romagna, ecco il nuovo piano triennale per la salute e il benessere

Venerdì 18 maggio dalle 15.30 alle 18.30 nella sala del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16, si terrà un laboratorio di comunità finalizzato a presentare il nuovo piano di zona triennale per la salute e il benessere sociale dei nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. L'iniziativa vuole essere un'occasione condivisa per la discussione di quelle che saranno le priorità strategiche della programmazione sociale e sociosanitaria del prossimo triennio nell'abito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Sostegno a minori e adolescenti, donne vittime di violenza, anziani e disabili, la lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà attraverso l'integrazione tra sanità e welfare, programmazione partecipata, riorganizzazione dei servizi in base ai nuovi bisogni determinati dalle trasformazioni sociali e dalla crisi economica, sono tra gli obiettivi del nuovo piano sociosanitario regionale. I lavori di gruppo del laboratorio partecipativo saranno introdotti da Eleonora Proni, sindaco referente per le Politiche sociali dell'Ucbr; interverranno inoltre Carla Golfieri, dirigente dell’Area Welfare dell’Unione, e Marisa Bianchin, direttore del Distretto sanitario di Lugo - Ausl della Romagna.

“La Bassa Romagna da sempre si distingue per una particolare attenzione a tutto ciò che riguarda il welfare - ha rimarcato il sindaco Eleonora Proni - Il nuovo piano triennale va nella direzione di rafforzare quanto già oggi proponiamo, compatibilmente con le indicazioni regionali. Come già fatto in passato, abbiamo scelto per la presentazione del nuovo piano una formula partecipativa: un laboratorio durante il quale tutti i partecipanti possono sia raccogliere, sia fornire stimoli, relativamente ai temi trattati e alle azioni da intraprendere”. Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio di piano per l'integrazione sociosanitaria, 054538489 – ufficiodipiano@unione.labassaromagna.it.