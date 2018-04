Bassa Romagna, sindaci e assessori per la campagna "Le loro scarpe al centro"

Gli amministratori della Bassa Romagna danno il buon esempio e portano “le loro scarpe al centro”. Venerdì alla Rocca di Lugo, sindaci e assessori dei nove Comuni della Bassa Romagna hanno aderito alla campagna “Le tue scarpe al centro”, il progetto per il riciclo della gomma delle scarpe da ginnastica allo scopo di realizzare pavimentazioni nei parchi gioco per i bimbi terremotati. Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dai Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) e da Arpae e sviluppato a livello locale dall’Unione della Bassa Romagna, in collaborazione con Hera.