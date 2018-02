Febbraio piovoso, oltre 160 millimetri di pioggia: corsi d'acqua sotto osservazione

Le precipitazioni persistenti di questa settimana, destinate a durare anche nei prossimi giorni, stanno mettendo sotto forte pressione il reticolo di canali di bonifica nel territorio di pianura della Romagna Occidentale tra il Sillaro e il Lamone. Per fronteggiare al meglio la situazione, il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha attivato il proprio servizio di piena con impegno di tutti gli operatori in servizio nei vari presidi operativi del comprensorio consortile. Le squadre di emergenza, che stanno lavorando in stretto contatto e coordinamento con gli operatori del Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, saranno attive per tutta la prossima notte e, se necessario, per tutto il week end senza interruzioni fino a alla cessazione dell’evento meteo critico. La centrale operativa della Polizia Municipale e Protezione civile istituirà il turno notturno dall'una alle sette di sabato 24 febbraio con un presidio in centrale e una pattuglia sul territorio. Solo in caso di emergenza, è possibile contattare il numero verde delle emergenze 800 072525.

Il pluviometro installato all’impianto idrovoro Dane ha fatto registrare nel mese di febbraio una precipitazione cumulata di 165 millimetri, che ha ridotto fortemente la capacità di assorbimento del suolo agricolo. In queste condizioni la precipitazione delle ultime ore, attestatasi tra i 40 e i 50 millimetri, non poteva che determinare l’emergenza idraulica in corso. "Fortunatamente al momento non si segnalano ancora tracimazioni dai canali, ma si assiste a un progressivo riempimento degli alvei - informano dal Consorzio di Bonica -. Già dalla nottata tra giovedì e venerdì sono in funzione tutti gli impianti idrovori a servizio dei bacini più depressi. In più si sta procedendo all’installazione di un gruppo di emergenza sul collettore generale del distretto di pianura Canale di bonifica in destra di Reno nella via Buonacquisto del comune di Lugo. Si è anche già provveduto all’attivazione del gruppo di pompaggio installato alla foce del diversivo dello scolo Brignani a monte dell’abitato di Lugo, allo scopo di alleggerire il carico idraulico del canale sottraendone una parte della portata immessa poi nel Canale dei Molini. Nella zona sud-ovest di Lugo è entrata in funzione la cassa d’espansione del Brignani che sta laminando gli eccessi di portata in risalita dal tratto tombinato del canale nel centro cittadino".

"Le situazioni più critiche al momento riguardano la quota elevata nei principali collettori d’acque alte - comunicano dal Consorzio di Bonifca -. In particolare a destare preoccupazione è il Canal Vela che trae origine dalla confluenza degli scoli Tratturo e Arginello all’altezza della discarica di Voltana. Quote particolarmente elevate si registrano anche nel Canale di bonifica Destra di Reno in corrispondenza del manufatto denominato Botte Selice alla foce dello Zaniolo, tra Conselice e Lavezzola, e nel collettore Fosso Vecchio in comune di Bagnacavallo. Si sta monitorando con attenzione l’andamento della marea che condiziona il funzionamento complessivo della rete scolante di pianura. All’altezza del manufatto denominato Ponte Chiavica, appena a valle della località Mandriole, sono infatti installate le porte vinciane aventi lo scopo di impedire la risalita dell’acqua del mare dalla foce del collettore generale Canale di bonifica in destra di Reno. Questo comporta che quote elevate del livello del mare determinano una chiusura delle porte vinciane e, quindi, del recapito a mare della rete scolante di pianura. Dalle elaborazioni di Arpae risulta che la marea è in risalita dal pomeriggio fino alla mattinata di sabato, quindi non si prevedono condizioni favorevoli al deflusso delle acque di pioggia. Né sono più tranquillizzanti le previsioni meteo". E’ infatti appena stata diramata da Arpae un’allerta arancione – quindi appena al di sotto del massimo grado identificato con il rosso – per criticità idraulica nel territorio della Bassa Romagna.