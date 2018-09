“Basta ch’u s’megna”: la Pro Loco di Lugo vince la gara di cucina

Domenica ultimi appuntamenti con la XXVII edizione di Bassa Romagna, a Lugo. Alle 20 nello stand dell’Unione si parla di gemellaggi con “8 secoli di Marmirolo e Massa Lombarda”. Nello stesso orario Giorgio e le magiche fruste si esibiscono in piazza Baracca con uno spettacolo di danze folk, moderne e fruste romagnole. Nell’area Wedding&Wellness di piazza Trisi dalle 18 alle 19 sono in programma le esibizioni della palestra Wave Fit su pilates, balli latini e funzionale stability, mentre dalle 20.30 alle 22.30 va in scena lo spettacolo “Single in tour”, organizzato dal ristorante “Sul bacino” di Massa Lombarda. Lo spettacolo prevede interviste e messaggi tra i single presenti, canzoni, balli e scenette in costume d’ epoca. Infine, il circolo Pavaglione Ceramica sarà presente nel lato nord del Pavaglione (negozio ex Zucchero salato) con i propri manufatti e informazioni su corsi e attività future.

Venerdì si è svolta in piazza Baracca la finale del contest gastronomico “Basta ch’u s’megna”, che ha riunito per la prima volta tutte le Pro Loco della Bassa Romagna. Al termine di una sfida combattuta fino alla fine tra Lugo, Cotignola, Alfonsine e Sant’Agata sul Santerno la vittoria è andata alla Pro Loco di Lugo. La prima edizione della gara di cucina, presentata da Eleonora Manfredini, tra le Pro Loco della Bassa Romagna ha riscosso apprezzamenti e soddisfazioni tra tutti i partecipanti. Il contest è stato organizzato da Ferrara Fiere e dall'Ufficio Comunicazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Poco prima della sfida culinaria, sempre in piazza Baracca si è parlato di Ingranaggi Festival con il concerto di The Spacepony e la presentazione dei video della quarta edizione del festival. Infine, nello stand dell’Unione non sono mancate le iniziative dedicate ai gemellaggi, questa volta insieme a Cotignola.