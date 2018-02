"Basta immobilismo sui nostri diritti": nuovo sciopero dei lavoratori degli appalti

Si sono riuniti giovedì mattina fuori dallo stabilimento di via Baiona i lavoratori della Lb Coop, in appalto alla Marcegaglia, per lo sciopero indetto dal Sindacato generale di base Sgb. Radunatisi davanti ai cancelli, gli scioperanti si sono poi spostati nel centro della città e hanno dato vita a un presidio sotto gli uffici dell'ispettorato del lavoro, dove dal mese di novembre è stato depositato un esposto sulle condizioni che vivono questi lavoratori all'interno dello stabilimento. Il presidio si è poi trasferito all'interno dei locali dell'ispettorato, dove alcuni rappresentanti del sindacato si sono incontrati con il direttore. Un incontro in cui sono stati affrontati dettagliatamente i problemi sollevati dai lavoratori. Lo sciopero è continuato anche per il secondo turno di lavoro e la mobilitazione proseguirà in varie forme anche nei prossimi giorni.